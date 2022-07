Belgian Lion Ismaël Bako versiert transfer naar Europese topclub Virtus Bologna

Retin Obasohan versierde vorige week al een transfer naar de EuroLeague met zijn overstap naar Asvel Villeurbanne, vandaag is ook Ismaël Bako aan de beurt. De center van de Belgian Lions speelt komend seizoen voor de Italiaanse topper Virtus Bologna.

Bologna is een Europese grootmacht en komt volgend seizoen ook uit in de EuroLegue. In het voorbije seizoen greep de club in eigen land wel verrassend naast de titel. Het verloor in de finale van de play-offs van Milaan.

Bako wordt bij Bologna ploegmaat van enkele spelers met een NBA-verleden, zoals onder meer Milos Teodosic, Marco Belinelli en Ekpe Udoh. Het team wordt gecoacht door de Italiaanse topper Sergio Scariolo, die in 2019 als assistent-coach een aandeel had in de NBA-titel van de Toronto Raptors. Scariolo is ook Spaans bondscoach.

Voor Bako is Bologna al zijn 3e buitenlandse club. Eerder verdedigde hij de kleuren van Asvel in Frankrijk en Manresa in Spanje. Met die club verloor hij vorig seizoen de finale van de Champions League. In eigen land maakte Bako eerder het mooie weer bij Leuven en de Antwerp Giants.