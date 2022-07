Belgian Lion Hans Vanwijn keert terug naar Franse competitie bij Nanterre

Vanwijn timmerde van 2011 tot 2020 aan zijn carrière bij Houthalen, Leuven, Limburg United en Antwerpen. In 2019 en 2020 werd hij twee jaar op een rij verkozen tot Belgisch speler van het jaar.

Pas in 2020 stak de Belgian Lion de grens over voor een eerste buitenlands avontuur bij Dijon. Als finalist van de Franse beker stapte hij over naar Zaragoza.

De passage van Vanwijn in Spanje was geen onverdeeld succes, met gemiddeld 6,4 punten en 2,9 rebounds per 18 minuten. Zaragoza behield wel nipt de Spaanse titel.

Met de transfer naar Nanterre, dat tiende van de achttien eindigde afgelopen seizoen, wil de Belgische international zich opnieuw lanceren.