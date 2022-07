Limburg United haalt Belgian Lion Maxime De Zeeuw na 6 jaar weer naar België

Maxime De Zeeuw werd in 2014, als speler bij de Antwerp Giants, verkozen tot Speler van het Jaar in België. Het leverde hem meteen ook een transfer naar Virtus Roma op, de eerste van 6 buitenlandse clubs waarvoor hij zou spelen.



Maar nu was het tijd om terug te keren naar België. Bij Limburg United tekende hij een contract voor 2 seizoenen. "Met zijn ervaring zal hij, samen met kapitein Cliff Hammonds, een meerwaarde betekenen voor de jonge talenten in onze kern."

De Zeeuw speelt momenteel nog met de nationale ploeg in de WK-kwalificaties. Na de vakantie zal hij aansluiten bij zijn nieuwe team.