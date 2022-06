Brussels lokt Belgian Lion Kevin Tumba opnieuw naar de Belgische velden

De 31-jarige Kevin Tumba vertoefde de voorbije seizoenen in het buitenland, nadat hij eerder in België gespeeld had voor onder meer Bergen, Leuven en Charleroi.



In 2017 trok de Belgian Lion naar Murcia, waar hij 3 seizoenen bleef. Tumba speelde daarna nog voor Rhodos in Griekenland, de Franse club Fos Provence en opnieuw in Griekenland bij Ionikos.



Nu keert hij dus terug naar eigen land, waar hij aan de slag gaat bij het Brussels van coach Jean-Marc Jaumin.