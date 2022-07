Mechelen kent tegenstand in poulefase van Europe Cup basketbal, Antwerp speelt eerst kwalificatietoernooi.

Mechelen haalde vorig seizoen de titelfinale van de Belgische play-offs, maar verloor hierin van grootmacht Oostende. In de overkoepelende play-offs van de BNXT League sneuvelden de Kangoeroes in de kwartfinales tegen Groningen.

Mechelen zat bij de loting in de derde pot. Uit pot 1 kwam het Roemeense CSM Oradea en uit pot 2 het Spaanse Unicaja Malaga, dat zich wel nog voor de Champions League kan plaatsen. In dat geval vervangt een lucky loser Malaga.

Antwerp wacht op Cypriotische of IJslandse ploeg

Antwerp moet eerst nog een kwalificatietoernooi afwerken om zijn ticket voor de poulefase te bemachtigen. De club uit de havenstad zat bij de loting hiervan in de tweede pot en was zo automatisch verzekerd van een plek in de halve finales.





De Giants nemen het hierin in kwalificatietoernooi A op tegen de winnaar van het duel tussen het Cypriotische AEK Larnaca en het IJslandse Thor Thorlakshofn.

Als Antwerp wint, speelt het in de finale van zijn kwalificatietoernooi tegen de winnaar van de andere halve finale in kwalificatietoernooi A. Daarin treft het het Portugese Sporting CP het Duitse Göttingen of Kosovaarse Trepça.





De wedstrijden vinden plaats tussen 27 en 30 september.





Als Antwerp ook deze horde neemt, mag het naar de poulefase. Daarin treffen de Giants dan het Poolse Anwil Wloclawek, het Finse Karhu Kauhajoki en het Hongaarse Egis Körmend. Ook voor Karhu Kauhajoki en Egis Körmend geldt: zij spelen nog Champions League-voorrondes en kunnen mogelijk nog vervangen worden.

Antwerp geraakte het afgelopen seizoen in de Belgische play-offs niet verder dan de kwartfinales, na verlies tegen Bergen. De Giants botsten in de vierde ronde van de overkoepelende play-offs van de BNXT League op Groningen.