Kangoeroes Mechelen breekt contract van Coach van het Jaar Kristof Michiels open tot 2024

Michiels had bij Kangoeroes Mechelen nog een contract voor komend seizoen, maar hij verlengde nu dus nog met een extra jaar. Michiels volgde Paul Verbaeck op en deed het uitstekend.

Hij haalde met Mechelen de finale van de nationale play-offs van de BNXT League. De eerste titelfinale in de geschiedenis van de club. Daarin bleek Oostende uiteindelijk te sterk. "De club wil haar vertrouwen in coach Michiels bevestigen en wil het project verder zetten met een duidelijke visie en duidelijke doelen", legden de Mechelaars uit.

"De club en de coach zitten op dezelfde golflengte als het gaat over het naar een nieuw niveau tillen van het team. Na een fantastisch eerste seizoen bereidt Kristof het team nu voor op haar eerste stappen in Europa, in de EuroCup."

De Kangoeroes kondigden ook aan dat het de komende dagen meer duidelijkheid zal verschaffen over verschuivingen in de kern en de technische staf.