Vandegoor over basketfinale: "Je kan het seizoen van Mechelen vergelijken met dat van Union"

Filou Oostende kroonde zich onlangs voor de 11e(!) keer op een rij tot kampioen van België in het basketbal. Verrassend is de titel dus zeker niet te noemen. Hun tegenstander in de finale, Kangoeroes Mechelen, heeft waarschijnlijk meer wenkbrauwen doen fronsen.

"Het seizoen van Mechelen kan je misschien wel vergelijken met dat van Union in het voetbal", vertelt Christophe Vandegoor in De Tribune. "Net zoals hen is Mechelen ook een vrij kleine club. Ze spelen nog in dezelfde Winketkaai als die van Racing Mechelen in jaren 90. Er wordt wel gewerkt aan een nieuw stadion, maar dat is pas voor binnen twee jaar."

Waar ligt dan de verklaring voor hun succes?



"Een deel van het succes moet zeker worden toegeschreven aan de nieuwe coach, Kristof Michiels. Hij is tactisch heel sterk. Hij kan na een time-out zijn ploeg met een heel interessante play weer het veld op sturen."

"Daarenboven heeft Michiels er ook voor gezorgd dat alle nieuwe Amerikaanse spelers al vanaf 1 augustus bij de ploeg waren. Zo kon de voorbereiding in optimale omstandigheden verlopen. Dat heeft gewerkt, want Kangoeroes heeft een hele sterke start genomen. Die trein was meteen vertrokken."