BEKIJK: De Nederlandse vrouwen geven hockeyles in de WK-finale tegen Argentinië

Nederland en Argentinië zijn al een tijdje de toonaangevende landen in het vrouwenhockey. De twee teams stonden ook vorig jaar in Tokio tegenover mekaar in de olympische finale, toen trok Nederland met 3-1 aan het langste eind.

Ook in Spanje was Nederland duidelijk de betere ploeg. In het tweede kwart kwam het via een strafcorner op voorsprong, waarna Matla er met een backhand niet veel later al 2-0 van maakte. Haar 75e doelpunt voor Oranje.

Na de rust bleef Nederland domineren. Albers was na vijf minuten spelen het eindstation van een fantastische aanval.

Bij het ingaan van het slotkwart prikte Argentinië nog tegen op een strafcorner, maar de 9e wereldtitel van Nederland kwam nooit meer in gevaar.