Floris Geerts ziet kansen voor Red Panthers in kwartfinale: "Ze kunnen het Nederland echt moeilijk maken"

"Vorig jaar kwamen ze elkaar al tegen in de halve finales van het EK. België deed hen toen in het 3e kwart enorm veel pijn, maar Nederland kwam toch nog met de schrik vrij. Als zeker alle ervaren spelers op hun beste niveau spelen, dan liggen er kansen. Ook moeten de kleine foutjes van tegen Zuid-Afrika vermeden worden. Toen werden die niet afgestraft, maar dat zal tegen Nederland wel gebeuren."

"Nederland is al een tijdje zijn aura van onoverwinnelijkheid kwijt", gaat Floris Geerts verder. "Ze spelen goed op dit WK, maar nog niet fantastisch. Ze beseffen in Nederland ook wel dat ze echt top zullen moeten zijn of het wordt een heel lastig duel met België."

Vanavond om 19.30 uur volgt de kraker tegen olympisch- en wereldkampioen Nederland. Floris Geerts kijkt met veel enthousiasme uit naar de partij: "Er is zeker een kans voor de Red Panthers", opent hij. "België won nog nooit van hen op een groot toernooi en Nederland blijft favoriet, maar toch liggen er kansen."

Na een knappe groepsfase met zeges tegen Zuid-Afrika en Japan en een uitstekend afgewerkte test in de 1/8e finales tegen Chili staan de Red Panthers voor de match van de waarheid.

Red Panthers spelen momenteel hun allerbeste hockey

"Tegen Japan volgde ook een hele correcte overwinning en Chili werd gewoon totaal weggespeeld. Met nog een half uur op het bord kon in die wedstrijd de voet helemaal van het gaspedaal met een 5-0-voorsprong. Er valt in hun spel weinig verbetering op te merken momenteel."

Floris Geerts ziet ook dat de Red Panthers gegroeid zijn ten opzichte van de voorbije toernooien "Ze maken heel veel indruk en spelen hun beste hockey ooit. In de poule waren hun wedstrijden tegen Zuid-Afrika en Australië echt heel goed. Tegen die laatste werd er dan wel verloren, maar de Panthers hadden meer kansen en strafcorners."

Het vrouwenhockey onderging de voorbije jaren een metamorfose. Daar plukken de Red Panthers nu de vruchten van: "Ervaring speelt een rol. De jonge speelsters die erbij komen, zijn kwalitatief beter. Het vrouwenhockey in België is sowieso relatief jong. De jeugdopleiding is de laatste 15 jaar pas volledig gesplitst en er hockeyen nu veel meer meisjes."

"Er is veel meer aandacht voor de jeugdopleiding. Iedere generatie die er nu aankomt, zal ongetwijfeld nog beter zijn dan de vorige."

De mix van ervaring en talent is cruciaal om ver te komen: "Dat de Panthers nu nog beter spelen, ligt aan hun fitheid en er is ook een uitstekende aanvallende strafcorner met Stephanie Vanden Borre. Ze staat al jaren te boek als een groot talent in het mondiale hockey. Ze heeft nu die stap naar de internationale top gezet."

De Red Panthers kunnen zich met een eerste overwinning ooit tegen Nederland plaatsen voor de halve finales op een groot toernooi. Het zou voor het eerst sinds 1994 zijn dat Nederland de halve finales mist.