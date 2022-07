clock 21:05 21 uur 05. Einde. Geen stunt voor de Red Panthers tegen Nederland na een uitstekend toernooi. Na de pauze deed België wat het kon en na een strafcorner volgde een verdiende gelijkmaker van Gerniers. Na een missertje van doelvrouw D'Hooghe in het begin van het 4e quarter haalde Nederland uiteindelijk toch de overwinning binnen. Geen eerste overwinning dus voor de Panthers tegen Nederland op een groot toernooi. . Einde Geen stunt voor de Red Panthers tegen Nederland na een uitstekend toernooi. Na de pauze deed België wat het kon en na een strafcorner volgde een verdiende gelijkmaker van Gerniers. Na een missertje van doelvrouw D'Hooghe in het begin van het 4e quarter haalde Nederland uiteindelijk toch de overwinning binnen. Geen eerste overwinning dus voor de Panthers tegen Nederland op een groot toernooi.

clock 21:03 21 uur 03. De redding van Koning. Vanden Borre legt uitstekend aan, maar Koning pakt uit met een knappe redding. In de herneming kan Brasseur niet afwerken. Het is waarschijnlijk voorbij.

clock 21:02 21 uur 02. Vanden Borre kan niet goed aanleggen, maar na een voetfout krijgt België wel nog een strafcorner. We doen dit gewoon nog even opnieuw.

clock 21:01 21 uur 01. Strafcorner België! Gerniers gaat onderuit en België krijgt net voor het ingaan van de slotminuut een strafcorner op. Het is alles of niets nu!

clock 21:00 21 uur . Moes tegen de paal. D'Hooghe is gezien, maar de paal houdt de Panthers op de been. Wat een vlam van Freeke Moes. De Belgische fans in de tribunes houden het intussen niet meer. Bondscoach Ehren stuurt zijn Panthers naar voren.

clock 20:56 20 uur 56. Er staan nog een goeie 3 minuten op de klok. Nederland laat de bal rondgaan, er moet toch nog minstens 1 kans komen voor de Panthers!

clock 20:56 20 uur 56. Matla legt aan, maar krijgt dan pitbull Struijk achter zich aan. Ze knalt haar schietkans wild over het doel van D'Hooghe.

clock 20:55 20 uur 55. Strafcorner 5 voor Oranje. De minuten verstrijken nu razendsnel uiteraard. De Panthers worden wat ongeduldig en dat zorgt voor te eenvoudig balverlies. Matla zet een heerlijke dribbel op gang en haalt er na een duel met Brasseur een strafcorner uit.

clock 20:52 20 uur 52. Net geen gelijkmaker. Vanden Borre legt vol aan en Gerniers wil in de herneming afwerken, maar ze tikt de bal erover. Dit was toch een prima mogelijkheid.

clock 20:51 20 uur 51. De strafcorner gaat gewoon door en dat is terecht. De eerste ging binnen, komt België opnieuw langszij?

clock 20:50 20 uur 50. Strafcorner België. Sanne Koolen begaat een duidelijke obstructiefout en België krijgt een nieuwe strafcorner. De videoscheidsrechter gaat alles wel nog even checken.

clock 20:48 20 uur 48. De misser van D'Hooghe: 2-1. Zonde. De Red Panthers moet even terug en Nederland profiteert van een misser van D'Hooghe. Moes haalt de achterlijn en D'Hooghe laat de voorzet door haar benen glippen en verwerkt deze in eigen doel: 2-1. De Panthers moeten aan de bak.

clock 20:45 20 uur 45. Van den Borre ontfutselt De Waard de bal en de Nederlandse moet in de fout gaan. Wat is Stephanie Vanden Borre fantastisch gegroeid in deze wedstrijd. Zowel offensief als defensief toont ze zich vanavond.

clock 20:45 20 uur 45. Laatste deel. Het laatste deel van de wedstrijd is aangevat. Het staat 1-1. Nederland zal het ongetwijfeld niet op shoot-outs willen laten aankomen.

clock 20:42 20 uur 42. Einde derde quarter. De Oranje Leeuwinnen en de Panthers mogen even uitpuffen na een interessant derde quarter. Nederland kon zijn verschroeiende tempo niet aanhouden en na een strafcorner maakte Gerniers gelijk. Wie trekt deze kwartfinale nog naar zich toe of krijgen we een shoot-out?

clock 20:42 20 uur 42. Slotminuut. We maken ons op voor het einde van het derde quarter. Rasir probeert zich nog eens door te zetten en krijgt ook de fout mee. Een kans levert het de Panthers uiteindelijk niet op.

clock 20:40 20 uur 40. Moes zoekt De Goede, maar de bal gaat over de zijlijn. Het is zoeken en de Panthers mogen zeker dromen van een plek in de halve finales op dit WK. Wat een stunt zou dat zijn.

clock 20:37 20 uur 37. Albers komt naar binnen en zoekt dan de verste hoek, maar ze mist haar slag. Het is bij Nederland allemaal wat minder geworden.

clock 20:37 20 uur 37. België heeft van de strafcorner een waanzinnig wapen gemaakt. Ook nu maken ze er weer fantastisch gebruik van. De Panthers laten hun tanden zien en dat doen ze bijzonder knap.