Verbluffende Ewoud Vromant rijdt werelduurrecord aan flarden: meer dan 46 km in één uur

Ewoud Vromant stak in de aanloop naar zijn werelduurrecordpoging zijn ambities niet onder stoelen of banken. "Het is niet de vraag óf ik het wereldrecord ga verbeteren, wel met hoeveel", klonk het vastberaden.

En Vromant deed in Zwitserland waarvoor hij gekomen was. De 38-jarige tempobeul hield zich op de wielerpiste in Grenchen perfect aan het vooropgestelde schema en verwees het vorige record van de Ier Colin Lynch (43,133 km) naar de prullenmand met een kanonafstand van 46 kilometer en 521 meter.

"Het kon niet veel beter lopen. Ik ben 2 à 3 keer rechtop gaan zitten om mijn rug te strekken, maar dat was allemaal voorzien. Ik had gehoopt op het einde nog wat te kunnen versnellen. Dat zat er niet meer in, maar het was wel voldoende. Ik ben supercontent", straalde Vromant.

"Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik het een beetje onderschat had. Een uur afzien, ik kon dat op voorhand niet echt geloven. Maar na 10 minuten begon het al pijn te doen. Het is dus echt wel een uur lang afzien", lacht hij.

Vromant heeft al een wereldtitel en een zilveren olympische medaille op het palmares. "Die plaats ik misschien toch nog net iets hoger. Dit record komt daar net onder", zegt Vromant, die niet lang op zijn lauweren zal rusten. "Morgen is het BK tijdrijden, mijn specaliteit. Dat kan ik toch niet laten liggen."