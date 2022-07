Griet Hoet krijgt inzinking tijdens werelduurrecordpoging na ruim 41 kilometer

Griet Hoet en haar stuurkompaan Anneleen Monsieur wilden in Zwitserland een werelduurrecord rijden in de WB-klasse.



Hoet en Monsieur leken op recordkoers te liggen, tot Hoet op enkele minuten voor het uur de man met de hamer tegenkwam. Monsieur moest de tijdritbolide noodgedwongen naar de kant sturen en Hoet, die wel altijd bij bewustzijn was, werd door de hulpdiensten van de fiets geholpen.

Hoet was zo diep gegaan dat het even duurde voor ze weer bij haar positieven kwam. Ze werd uiteindelijk afgevoerd in een rolstoel, compleet leeggereden.

Het duo legde in totaal 41,170 kilometer af. Het record was 42,930 km, maar dat was geen officieel wereldrecord. Voorlopig is het nog niet duidelijk of de afstand van Hoet gehomologeerd zal worden.

Om 12 uur komt er overigens nog een Belg in actie in Grenchen. Dan doet Ewoud Vromant een aanval op het werelduurrecord in de MC2-klasse. Ook die poging kunt u hier met livestream volgen.