Wordt "vergeten reus" scherprechter in Tour? Ontdek de Col du Granon

Col du Granon

Stijgingspercentages zakken niet, wind krijgt vrij spel

Een Mont Ventoux-gevoel zal de renners overvallen op 4 à 5 kilometer van de top, want daar verdwijnt de vegetatie. Door het open karakter krijgt de wind in de slotkilometers bovendien vrij spel.

De Col du Granon is een regelmatige klim en gunt de renners geen enkel moment om even uit te blazen. De klauterpartij stijgt voortdurend met percentages tussen de 8 en 11 procent.

De Alpen-col krijgt het etiket van "vergeten reus", omdat het al van 1986 geleden is dat de Tour er zijn tenten opsloeg.

Alpe d'Huez en La Planche des Belles Filles klinken als muziek in de oren. Maar van alle aankomsten bergop zou de Col du Granon wel eens zijn grootste stempel op het Tour-klassement kunnen drukken.

VIDEO: De Col du Granon van de voet tot de top

Retro 1986: Hinault speelde op Col du Granon laatste gele trui kwijt

In de Tour van 1986 speelde Bernard Hinault op de Col du Granon de laatste gele trui uit zijn carrière kwijt aan Greg Lemond. De Spanjaard Eduardo Chozas triomfeerde na een lange aanval.



De meeste renners kwamen toen afgepeigerd over de streep. Na de aankomst viel de Fransman Joël Pelier zelfs in lichte coma. Na toediening van zuurstof en een hartmassage kwam Pelier bij bewustzijn.