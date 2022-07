Geen 4e Belgische medaille: Robbe Dhondt valt net naast podium EK junioren

Dhondt had na een lastige wedstrijd 2,5 minuut achterstand op de nieuwe Europese kampioen Jan Christen. De Zwitser is de regerende wereldkampioen veldrijden bij de junioren.



Christen komt momenteel uit voor de jeugdploeg van Tadej Pogacar en is nu al zeker van een toekomstig plekje bij UAE Team Emirates. Hij haalde het voor de Noor Jorgen Nordhagen en de Fransman Léo Bisiaux.

Bij de meisjes ging de titel naar de Française Eglantine Rayer, die donderdag al Europees vicekampioene was geworden in het tijdrijden. Opvallend: Rayer haalde het voor drie Italiaanse meisjes.

Voor België finishten veldrijdsters Xaydee Van Sinaey (7e) en Fleur Moors (15e) in de top 15. Het EK in Anadia in Portugal eindigt morgen met de wegrit voor de beloften.