Officieel: Juventus haalt Paul Pogba al voor de 2e keer gratis op bij Manchester United

Dat Paul Pogba deze zomer Manchester United zou verlaten, was al een tijdje duidelijk. United wilde wel door met Pogba, maar beide partijen raakten het niet eens over een nieuw contract en de Fransman had ook zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Juventus.

Voor Pogba is het al de 2e keer in zijn carrière dat hij gratis de overstap maakt van Manchester naar Juve. Dat deed hij ook al eens 10 jaar geleden. In zijn eerste periode bij de Oude Dame was hij een van de uitblinkers bij het Juventus dat 4x op rij de titel veroverde.

In 2016 lokte United de Fransman terug naar Manchester door ruim 100 miljoen euro te betalen aan Juventus, maar op Old Trafford kon hij de hoge verwachtingen nooit écht inlossen. Na 6 wisselvallige jaren keert hij nu dus terug naar de Serie A, opnieuw hoeft Juve geen eurocent te betalen voor Pogba.

De 29-jarige middenvelder is de 2e grote aanwinst van Juventus deze transferperiode. Vorige week rondde de Italiaanse recordkampioen ook al de komst van de Argentijn Angel Di Maria af.