Juventus slaat dubbelslag en kondigt komst van Paul Pogba en Angel Di Maria aan

Di Maria zet zijn kribbel

Di Maria was de voorbije zeven jaar in Parijs actief. Hij speelde er in totaal 295 officiële duels, waarin hij 93 keer scoorde en 119 assists gaf. Zijn contract in de Franse hoofdstad liep eind juni af en werd niet verlengd. Hij was er het voorbije seizoen geen vaste basisspeler meer.

De 34-jarige Argentijn arriveerde donderdagavond in Turijn. Vrijdag plaatste Juventus doorheen de dag verschillende foto's op de sociale media van Di Maria, die zijn medische testen aflegde. Die zijn succesvol verlopen en de middenvelder mag zich nu officieel Juve-speler noemen.

De transfer stond al even in de steigers, maar Juventus heeft de overgang van Angel Di Maria nu helemaal afgerond. De aanvallende middenvelder maakt de overstap van Paris Saint-Germain.

Pogba keert terug naar het oude nest

Ook Paul Pogba is ondertussen in Turijn aangekomen, zo deelde de Oude Dame mee op sociale media. "Ik ben heel blij om terug te zijn", aldus de 29-jarige Fransman in een kort filmpje.



Pogba brak voor het grote publiek door bij Juventus, maar verkaste in 2016 voor 105 miljoen euro naar Manchester United - destijds een Engels transferrecord - waar hij eerder al bij de jeugd voetbalde.

In Manchester wisselde Pogba momenten van genialiteit af met onzichtbare periodes. Hij kon het publiek er nooit echt overtuigen. Het was een publiek geheim dat Pogba wel oren had naar een terugkeer richting Turijn. Die komt er nu ook.