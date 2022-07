Koni De Winter verlengt bij Juventus en wordt meteen uitgeleend aan Empoli

Een uitleenbeurt hing al een tijdje in de lucht, en nu is er dus ook de bevestiging. Koni De Winter trekt volgend seizoen naar Empoli op uitleenbasis. De beloftevolle Belgische verdediger moet bij de Italiaanse middenmoter ervaring gaan opdoen.

De Winter staat bekend als een groot talent en ook Juventus gelooft duidelijk in de capaciteiten van de jonge Belg. Ze plukte De Winter in 2018 weg bij Zulte Waregem en vorig seizoen kon hij zijn debuut maken voor de A-ploeg. De belofte-international speelde niet in competitie en beker, maar wel 2 keer in de Champions League.

Empoli promoveerde twee jaar geleden naar de Serie A en eindigde vorig seizoen op een 14e stek.