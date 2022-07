"Je kan hier de geschiedenis voelen": Divock Origi tekent voor vier seizoenen bij AC Milan

Een nieuw hoofdstuk in de carrière van Divock Origi. Na acht jaar Liverpool - onderbroken door twee uitleenbeurten - zet de spits zijn carrière voort in Milaan.

Daar hoopt hij ongetwijfeld even prominent aanwezig te zijn in de geschiedenisboeken als bij de Reds. Herinner u zijn doelpunt in de halve finale tegen FC Barcelona - uitgeroepen tot belangrijkste doelpunt in de clubgeschiedenis.

Maar Origi snakt nu wel naar meer speelminuten bij Milan. Ondanks zijn cultstatus was hij bij Liverpool nooit een onbetwiste titularis. In Italië moet dat veranderen. Zlatan Ibrahimovic is immers lange tijd buiten strijd met een knieblessure en Olivier Giroud nadert zijn vervaldatum.

Bij Milan treft Origi landgenoot Alexis Saelemaekers. Wie weet volgt straks ook nog Charles De Ketelaere - in Italiaanse media nadrukkelijk gelinkt aan de Rossoneri.