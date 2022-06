Geen titel, maar Inter breekt het contract van coach Simone Inzaghi open

Simone Inzaghi nam vorige zomer het roer over als T1 van Antonio Conte. Hij maakte de overstap van Lazio. Lange tijd leek een nieuwe landstitel in de maak voor Inter, maar finaal werd AC Milan kampioen in Italië.

Inter werd vicekampioen en bekerwinnaar. Het won ook de Supercup. In de Champions League werd voor het eerst in tien jaar overwinterd. Liverpool bleek te sterk in de achtste finales.