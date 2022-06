Italiaanse voetbaltitel kan vanaf nu beslist worden in play-off

Tot dit seizoen telden in Italië de resultaten in onderlinge duels bij een gelijk aantal punten in de eindafrekening. In de meeste andere competities is het doelsaldo bepalend. Nu komt er dus een play-off in de plaats in Italië.



Indien het in de play-off na 90 minuten gelijk is, volgen er strafschoppen. Er komen geen verlengingen.



Milan en Inter vochten het voorbije jaar een verbeten titelstrijd uit. Milan pakte zijn eerste titel in 11 jaar. Het had na 38 speeldagen 86 punten, 2 meer dan de grote stadsrivaal.