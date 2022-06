Nieuwe eigenaar voor AC Milan: Amerikanen betalen 1,2 miljard euro voor Italiaanse kampioen

RedBird is niet aan zijn proefstuk toe in de voetbalwereld. Zo zijn de Amerikanen eigenaar van het Franse Toulouse FC. Zij werden dit seizoen kampioen in de Ligue 2. RedBird investeert ook in Fenway Sports Group, de eigenaar van Liverpool.

"We zijn trots om deel te mogen uitmaken van de roemrijke geschiedenis van AC Milan. De ploeg keert terug naar hun plek aan de top van het Italiaanse en Europese voetbal en we zijn blij dat we daar een rol in mogen spelen", liet Gerry Cardinale van RedBird nog optekenen.

De overgangsfase zal deze zomer plaatsvinden. De overname zou ten laatste in september rond moeten zijn.

Het Amerikaanse geld blijft de weg vlotjes vinden naar het Italiaanse voetbal. In de Serie A zijn Fiorentina, Genoa, Roma en Spezia in Amerikaanse handen. Bij Atalanta hebben Amerikaanse investeerders een meerderheid van de aandelen. In de Serie B zitten Parma en Venezia (net gedegradeerd uit Serie A) in een Amerikaanse portefeuille.