Berlusconi is back: Monza promoveert voor het eerst naar Serie A

Monza won donderdag de heenmatch thuis met 2-1. Na 10 minuten in de return had Pisa de rollen al volledig omgedraaid (2-0). De bezoekers maakten gelijk, waardoor de promotie binnen leek.



Tot Mastinu Pisa in de 90e minuut verlengingen bezorgde (3-2). Daarin bleef Monza toch de baas met beslissende goals van Marrone en Gytkjaer (3-4). Een rode kaart van Lamanna deed er niet meer toe.



Doel bereikt voor Berlusconi, die ondertussen 85 jaar is. Die kocht Monza een jaar na de verkoop van "zijn" Milan met de Serie A als missie. Berlusconi stond meer dan 30 jaar aan het hoofd van die club (1986-2017) en maakte er een gigant van het Europese voetbal van.



"We hebben een jaar lang gevochten en bereikten finaal deze historische mijlpaal. Sinds 1912 (het stichtingsjaar, red) was Monza nooit in de Serie A", triomfeerde Berlusconi bij Sky Sport Italia.



Monza speelde in de Serie C, toen Berlusconi's Fininvest Group in 2018 overnam. In het tweede seizoen kwam de promotie naar de Serie B. Vorig jaar liep het mis in de barrages.



Monza vergezelt de twee clubs die rechtstreekse promotie uit de Serie B afdwongen: kampioen Lecce en Cremonese. Monza, dat als vierde eindigde in de competitie, moest barrages afwerken. Venezia, Genoa en Cagliari zakken naar de Serie B.