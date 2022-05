Milan moet Zlatan Ibrahimovic maanden missen na knieoperatie

Dat de 40-jarige Zlatan Ibrahimovic onder het mes moest, lag al een tijdje vast. De aanvaller sukkelde al het hele seizoen met zijn linkerknie. De Zweed kwam wel nog tot 23 competitieduels en 8 goals.



Na het behalen van de titel is Ibrahimovic nu geopereerd aan de voorste kruisband van zijn linkerknie. "Dit moet de problemen met de stabiliteit in zijn knie oplossen", laat Milan weten. Ook de meniscus in diezelfde knie is onder handen genomen.



Hoe de toekomst van Ibrahimovic er nu uitziet, is nog onduidelijk. Het contract van de Zweed loopt over enkele weken immers af. Vast staat dat hij maandenlang zal moeten revalideren om weer fit te geraken.