Eindelijk! Na 11 jaar wachten verovert AC Milan opnieuw de Scudetto

Milan had op bezoek bij Sassuolo genoeg aan een puntje om de Scudetto binnen te halen, maar van een afwachtende houding was er geen sprake. Milan duwde meteen het gaspedaal in.



De bezoekers kregen kans op kans (ook een voor basisspeler Saelemaekers), maar de bal wou er maar niet in. Tot de defensie van Sassuolo begon mee te werken. Supporters van Inter zullen vreemd opgekeken hebben bij die stuntelige balverliezen.



Rafael Leão nam de cadeaus van Sassuolo in dankbaarheid aan en schotelde Giroud de 1-0 en 2-0 én Kessié de 3-0 voor. De Portugese aanvaller was levensbelangrijk in het slot van de competitie.



De tweede helft was overbodig en werd een groot feestje voor de Milan-spelers en de talrijke Milan-fans in het stadion van Sassuolo. Een feestje mag ook wel na 11 jaar wachten op een nieuwe titel, in 2011 was Zlatan Ibrahimovic er ook bij. Na het laatste fluitsignaal bestormden de Milan-fans het veld.