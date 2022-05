Zlatan cultiveert zijn imago van krijger: "Heb 6 maanden zonder kruisband gespeeld"

AC Milan maakte woensdag bekendgemaakt dat Zlatan Ibrahimovic de komende zeven tot acht maanden aan de kant staat. De veertigjarige Zweed werd in het Franse Lyon geopereerd aan de voorste kruisband van zijn linkerknie. De ingreep stond al een tijdje gepland.

Dat was broodnodig, want Zlatan sleepte zich naar het competitie-einde, maar de drang naar een prijs bleek groter.

"Ik had in mijn gedachten slechts één doel: mijn teamgenoten en de trainer kampioen van Italië maken, want dat had ik ze beloofd", schrijft Ibrahimovic op Instagram. "De afgelopen zes maanden heb ik zonder voorste kruisband in mijn linkerknie gespeeld."