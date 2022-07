Pijnlijk misverstand: Simone Biles krijgt kleurboek aangeboden op vliegtuig

Biles is de meest bekroonde Amerikaanse gymnaste met maar liefst 32 medailles op de Olympische Spelen en wereldkampioenschappen. Op de Spelen in Tokio brak ze vorig jaar ook een lans voor mentale gezondheid.

President Joe Biden schonk Biles, samen met nog 5 andere atletes, de "Medal of Freedom". "Ze is een voortrekker en een rolmodel", zei Biden tijdens de ceremonie in hoofdstad Washington. "Ze toont kracht en doorzettingsvermogen."

Biles ging dus nog maar eens met een medaille naar huis, maar op de terugvlucht werd de sportvedette niet herkend. Integendeel, met haar lengte (1,42m) werd ze per ongeluk gezien als een kind.

"Een steward probeerde me een kleurboek te geven", vertelde Biles over het pijnlijke misverstand op Instagram. "Ik zei: nee, dank u. Ik ben 25 jaar."

Het cabinepersoneel probeerde het goed te maken met een mimosa, maar ook daar liep het niet helemaal zoals gepland. "Ze vroegen me of ik oud genoeg was om te drinken", besloot Biles.