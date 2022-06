Belg Dirk Van Meldert wordt tot het einde van het jaar bondscoach van de Nederlandse turners

Dirk Van Meldert werd in 2019 aangesteld als hoofdcoach op het nationaal trainingscentrum van Nederland. Eerder was hij al bondscoach van de mannen van België en de vrouwen van Oostenrijk.

In 2020 kwam hij negatief in het nieuws toen ex-turner Bram Louwije, die in België onder Van Meldert trainde en nadien uitkwam voor Oranje, verklaarde dat hij in België door de coach was gemanipuleerd, gekleineerd en vernederd.

Louwije deed zijn uitlatingen in een periode waarin veel (oud-)turners en turnsters met onthullingen over grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen.

"Met die uitspraken zijn we heel zorgvuldig omgegaan", zegt technisch directeur Jeroen van Leeuwen. "We hebben met name intensief onderzoek gedaan naar wat er naar buiten is gebracht en we hebben ook contact gehad met de Belgische bond."

"Op basis van dat onderzoek hebben we onze keuze kunnen maken en Dirk het vertrouwen kunnen geven."

Volgens de technisch directeur waren "meerdere partijen" betrokken bij het onderzoek. "We kennen de gevoeligheden en wilden dat aan de voorkant goed ondervangen. We weten ook dat dit voor Dirk een heel vervelende bladzijde uit zijn loopbaan is geweest."