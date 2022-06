Sanne Wevers stapt uit Nederlandse turnselectie door "gedrag van teamgenoot"

"Er is voor mij een aanhoudende, onwerkbare situatie ontstaan door het gedrag van een teamgenoot. Hierdoor kan ik niet meer goed functioneren binnen ons team. De basis is immers dat je je in een team veilig en op je gemak voelt en collegiaal met elkaar omgaat", schrijft de olympische kampioene van 2016.

Ik heb er alles aan gedaan om het vertrouwen in haar en in de werksituatie te herstellen, maar zij geeft hier geen medewerking aan. Ik ben daar echt heel boos over, maar vooral heel erg teleurgesteld.

Wevers geeft geen details over wat er precies aan de hand is. "Het afgelopen half jaar heb ik er alles aan gedaan om deze situatie te veranderen. Door het ontbreken van regie vanuit de KNGU (turnbond) is dit helaas niet gelukt. Ik ben dus enorm teleurgesteld in de KNGU."

"Ik heb er altijd voor haar en het team gestaan. Ze laat mij stikken. Ik vind het ongelofelijk dat de KNGU er niks aan doet om de situatie te herstellen. Ik heb ongeveer alles geprobeerd om dit op te lossen."