Vraagtekens bij plannetje Jumbo-Visma: "Van Aert had een superdag, dit is een gemiste kans"

Geen dag in de Tour zonder dat Wout van Aert zich in de kijker rijdt, al riep de aanpak van Jumbo-Visma wel vragen op. De verklaring van de Nederlandse ploeg achteraf: ze wilden niet achter een kopgroep rijden en dus werd Van Aert meegestuurd in de vlucht om voor de ritzege te gaan. Op die manier zaten Roglic en Vingegaard op hun gemak in het peloton.

“Daar kan je in zekere zin inkomen”, zegt Christophe Vandegoor in de podcast Sporza Tour. “Anders moet je een hele dag achtervolgen en dat kost ook energie. Maar het is toch ook één van de ongeschreven wielerwetten dat een groep nooit wegrijdt als daar een veel snellere man bij is. Van Aert is nu eenmaal één van de snelste mannen in het peloton. Die redenering begrijp ik niet goed.”

Ook Sven Nys plaatst vraagtekens bij het tactische plan van Jumbo-Visma. “Pogacar is ook wel slim genoeg om mee te zijn als er een grote groep met Van Aert zou vertrekken. Een kopgroep met Van Aert en Pogacar laten gaan had misschien wel gekund. Maar het idee van Jumbo-Visma om het UAE Team Emirates moeilijk te maken klopt dan ook niet meer, want dan had het team van Pogacar niet meer op kop moeten rijden."



"Ik vraag me af of Van Aert deze koers niet beter vanuit een andere positie had aangevat. Hij had de gele trui zeker een dag langer kunnen houden, al is dat misschien niet zo belangrijk, maar hij had vooral de rit kunnen winnen. Hij had gewoon een superdag en ik denk dat hij dat klimmetje ook aankan op kracht. Het is een gemiste kans.”