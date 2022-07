Podcast Sporza Tour: "Debutant Jakobsen maakt zijn 1e kans af, dan krijg je 11/10"

Christophe Vandegoor raakte danig onder de indruk van Jakobsen. “Hoe sterk moet je in je hoofd zijn, na wat hij amper twee jaar geleden heeft meegemaakt? Over Cavendish zegt hij dan wel dat ze vrienden zijn, maar een topsporter wil hier altijd alleen staan. Geen Cavendish, wel Jakobsen. Dat zorgt voor extra druk. Hij is debutant in de Tour en bij de eerste kans maakt hij het meteen af. Dat is 11/10."

Ook Nys looft de mentale weerbaarheid van de Nederlandse topsprinter. "Jakobsen is nog snel en explosief, dat is al een overwinning op zich na wat er gebeurd is in Polen. Maar hij gaat ook nog eens in duel met Sagan en dan gaat er geen knop om in zijn hoofd."

"Hij denkt er niet aan dat hij zo in het verleden heel zwaar gevallen is. Er zal altijd wel wat contact zijn als je als eerste over de finish wil. Om dan in die omstandigheden, op het allerhoogste niveau, niet in de remmen te knijpen en die rit te winnen, dat

zijn eigenlijk drie overwinningen. Dat is het mooie aan dit verhaal."

Wout van Aert was wel de pineut in dat verhaal, al hoeft de nieuwe geletruidrager zichzelf niks te verwijten, vind Nys. "Wout heeft geen fouten gemaakt in de sprint. Zijn ploeg heeft fantastisch werk geleverd. Hij zat in een ideale positie. Pedersen ging net

iets te vroeg aan en daar profiteerde Wout heel goed van."

"Hij werd perfect gebracht door Laporte en zette toen aan. Hij passeerde Pedersen en pas in de laatste 2 à 3 meter kwam er nog een jump van Jakobsen waardoor hij de rit nog verliest. Hij is gewoon geklopt door een rassprinter."

"Uiteraard was er de droom om niet alleen geel te pakken, maar ook de rit te winnen. Maar als je de sprint van Jakobsen ziet, hoe hij in duel gaat met Sagan, daar een beetje snelheid verliest en dan toch nog die jump kan maken, dan moet je gewoon zeggen dat Van Aert geklopt is door iemand die net iets sneller is."