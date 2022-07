Sporza Tour over de "3e klets" voor Roglic: "Als hij de knop omdraait, wordt hij luxeknecht voor Vingegaard"

Even terug naar de Tour van 2020. Primoz Roglic lijkt zijn eerste eindzege in de Tour vast te hebben, enkel nog de tijdrit op de voorlaatste dag afwerken. Maar Roglic stelt teleur en Tadej Pogacar heeft een superdag. Het is het begin van het rothuwelijk tussen Roglic en de Tour, met een zware val in de Tour van 2021 en nu opnieuw.

"Hij heeft voor het derde jaar op een rij een klets tegen zijn oren gekregen", zegt Sven Nys in de podcast Sporza Tour. "Hij weet dat hij waarschijnlijk de Tour weer niet zal winnen. Terwijl hij er zo dichtbij is geweest."

"Hij heeft er elke druppel energie ingestoken om optimaal aan de start te komen. Dat lukt hem dan, maar in rit 5 lijkt het of het allemaal voor niets is geweest. Door iets waar hij zelf niets aan de kan doen, een val die iedereen kan overkomen."

"Het zal niet makkelijk worden voor hem om de knop nu om te draaien. Maar als hem dat lukt en hij kan zich gooien en de rol van luxeknecht opnemen in het hooggebergte, dan zal Vingegaard daar een heel sterke pion aan hebben."