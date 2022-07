Podcast Sporza Tour: "Lampaert zette al het negatieve rond hem om in iets fantastisch"

Yves Lampaert had al een mooi palmares bij elkaar gefietst, met onder meer 2 zeges in Dwars door Vlaanderen, een Belgische titel en een rit in de Vuelta. Maar zijn zege in Kopenhagen slaat natuurlijk alles.

"Voor een renner zoals Yves Lampaert is dit het hoogst haalbare", weet Sven Nys. "Hij is geen veelwinnaar en zal dat ook nooit worden. Daarvoor mist hij dat tikkeltje explosiviteit. Maar hij kan wel heel hard met de fiets rijden."

Voor Lampaert is het ook een opsteker na enkele moeilijke maanden. "Je had die valpartij in Parijs-Roubaix en onlangs nog dat akkefietje in de Baloise Belgium Tour. Hij zet al dat negatieve nu om in een fantastische dag."

"Dit is iets wat hij maar ook de wielerliefhebbers nooit zullen vergeten. Vergelijk het met Marc Wauters die wint en geel pakt in Antwerpen. Onvergetelijke momenten."