Tadej Pogacar knalt met verbluffend gemak naar ritzege en geel, aanvaller Wout van Aert laat lopen

Daags voor de eerste aankomst bergop is Tadej Pogacar dus al leider. "Elke zege voelt weer beter aan", was zijn eerste reactie.

"De eerste twee uur waren waanzinnig snel en dan koos de sterkste man ook nog eens voor de aanval. We moesten een deel van onze ploeg opofferen. Ik dacht: hij gaat weer toch de finish!"

"Maar uiteindelijk bleek het peloton toch sterker. Het was geen pure sprint, omdat er op de laatste klimmetjes hard werd doorgetrokken. Heel hectisch ook. Ik ging vol voor de zege, het geel is een bonus. We denken er de volgende dagen wel over na."