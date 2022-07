Plannetje van Jumbo-Visma mislukt: "Maar toch heel mooi afscheid kunnen nemen van geel"

Van Aert: "Het was mission impossible"

"Ik was vanochtend niet van plan om het geel per se af te geven", zegt Wout van Aert. "Maar de koers liep nu eenmaal verrassend."

"Het was niet makkelijk om mee te gaan in de vlucht, want met je gele trui val je natuurlijk op. Toen we toch een gat hadden, waren we maar met 3."

"Op dat moment had ik al zoveel energie verspild dat er voor mijn gevoel geen weg terug meer was. Ik kon beter doorzetten. Op die manier kan ik op een heel mooie manier afscheid nemen van het geel."

Toch geloofde Van Aert er even in. "We kregen toch een mooie marge. Het was even afwachten welke ploegen in de zege geloofden. Maar toen een paar teams de krachten bundelden, wist je dat het moeilijk zou worden."

"Ze hebben uiteindelijk wel hun best moeten doen om terug te komen, ook omdat de wind in ons voordeel blies. Maar bij mij deed het ook pijn. Het was mission impossible."

Dat is het zeker niet voor het groen, waarvoor Van Aert toch weer een goeie zaak deed. Op de vraag of geel en wit (voor Pogacar) en groen (voor hemzelf) nu tot het einde vastliggen, antwoordt hij met een bulderlach: "Wat het groen betreft hopelijk wel!"