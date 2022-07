Mathieu van der Poel: "Meerdere keren overwogen om af te stappen"

"Dat dit niet de leukste dagen zijn? Neen, zeker niet", bleef Mathieu van der Poel galant bij de NOS-collega's. Hij eindigde als 145e op 10'24".

"Het was een hele lange dag voor mij. Ik heb een paar keer getwijfeld om me aan de kant te zetten. Ja, ik heb meerdere keren overwogen om af te stappen."

Heeft het wel zin om door te gaan? "Dat hebben we besproken. Als ik nu stop, dan zou het over 2 dagen thuis ook wringen."

"Ik wil nog even doorzetten, maar als het morgen weer zo is, dan denk ik niet dat ik nog zal aanklampen."

"Het is mogelijk dat het nog omslaat, maar als je bij de eerste mannen lost in een vlakke etappe, dan zit er iets niet goed."

En dus blijft de vraag: is er een verklaring? "Ik weet het zelf ook niet", herhaalde MVDP nogmaals.

"Misschien was de hoogtestage tussen de Giro en de Tour te belastend, maar achteraf is het makkelijk."

"Het was geen gemakkelijke combinatie, maar ik had ook niet zo'n tegenslag verwacht. Ik blijf tegen beter weten in proberen."