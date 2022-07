Mathieu van der Poel: "Nog slechter dan gisteren: ik ben een schim van mezelf"

Mathieu van der Poel stak bij een van de eerste stroken zijn neus aan het venster, maar zijn bijdrage was van korte duur.

De Nederlander gleed weer af naar de staart van het peloton en finishte na een anonieme dag als 81e op 3'48".

"Het is niet echt positief", was zijn eerlijke analyse bij de Nederlandse media. "In plaats van een betere dag was ik vandaag nog slechter."

"Ik ben momenteel een schim van mezelf en dat is frustrerend. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Ik ben momenteel niet echt vooruit te branden.”

"In de etappes in Denemarken viel het nog niet echt op, maar ik voelde toen al dat ik niet met overschot koers. Als ze snel beginnen te koersen, is het voor mij echt op de limiet.”

"Ik hoopte op een iets betere dag, maar ik voelde al snel dat het weer niet draaide. Ik heb vanaf de tijdrit al niet de gewenste benen. Ik hoop dat het nog komt, anders zal het een lange Tour worden.”

"Ik haal al een tijdje niet het niveau dat ik voor ogen heb. Het enige perspectief is nu doorgaan en hopen dat het straks beter gaat.”