Van der Poel: "Ik heb niet de benen waarop ik hoopte, dat werd gisteren pijnlijk duidelijk"

De voorbije dagen werd al gespeculeerd waarom Mathieu van der Poel nog geen hoofdrol kon opeisen in deze Tour. Voor de start van de kasseirit geeft de Nederlander toe dat het zich niet bewust heeft weggestoken.

"Ik was al niet tevreden met de wattages die ik trapte in de tijdrit. In de sprints kon ik het daarna nog wegsteken, maar gisteren werd het pijnlijk duidelijk toen ik niet kon volgen op dat klimmetje: ik voel me niet zo goed, anders was ik wel mee geweest."

"Het is frustrerend dat ik niet de benen heb waarop ik gehoopt had, maar ik kan er ook niets aan veranderen. Ik heb er ook geen verklaring voor."

"Ik hoop dat het vandaag beter gaat, maar dat verandert zelden zo van de ene dag op de andere. Bovendien wordt het moeilijk als je zie hoe Van Aert nu rondrijdt. Die zal het geel ook niet zomaar weggeven."