Moet Van der Poel blijven afzien in de Tour? "In het voorjaar kan hij hier de vruchten van plukken"

"We wisten dat de combinatie Giro-Tour niet evident zou zijn", geeft Kristof De Kegel toe in Sporza Tour. "Maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat deze Tour er te veel aan was."

"Vorig jaar hadden we gezien dat de Tourstart ideaal was voor Mathieu, ook om eventueel geel te pakken. Nu zagen we dezelfde kansen in de Giro. Daarom dat we daar een hoofddoel van gemaakt hadden."

Van der Poel besteedde de 5 weken tussen het einde van de Giro en het begin van de Tour voornamelijk op hoogtestage.

"We wisten dat dat heel nipt zou zijn. Maar omdat hij zijn Giro al geslaagd was en vooral voor zijn algemene ontwikkeling hebben we toch besloten de combinatie te doen."

"Die 5 weken tussen Giro en Tour zijn niet helemaal volgens de beste verwachtingen waren gelopen. Daarom waren de verwachtingen voor de Tour ook niet al te hoog."

Was Van der Poel dan niet beter thuis gebleven? "Nee, want we hebben oog voor de algemene ontwikkeling van de atleet Van der Poel. Zolang hij gezond blijft, is er niet zo heel veel aan de hand. En op termijn zal die combinatie hem helpen. Ik denk dat hij hier volgend voorjaar al de vruchten van kan plukken."