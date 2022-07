Manager Roodhooft: "Misschien is de conclusie wel dat Van der Poel ook maar een mens is?"

Normaal gezien trapt Mathieu van der Poel in de boter, in deze Tour is het eerder vierkant. "We hadden gisteren en eergisteren natuurlijk meer verwacht", zegt manager Philip Roodhooft. "Maar dat leidt niet tot nervositeit."

"Wat nu gebeurt, is niet zo heel verwonderlijk. De eerste dagen was hij al niet zo goed en dat is de voorbije dagen bevestigd. We moeten gewoon voortdoen."

In de media is al duchtig gespeculeerd over de oorzaak van de onverwachte vormdip van Van der Poel. Is het corona? Slecht gepiekt? Overtraind? Te weinig koersritme?

"Iedereen gaat op zoek naar oorzaken, terwijl de belangrijkste oorzaak misschien is dat Van der Poel ook maar een mens is. En dat is prima."

"Als je kijkt waar we stonden in de winter, met die rugblessure waar je moeilijk de vinger kon opleggen. Hoe zou dat allemaal evolueren? Uiteindelijk mogen we nog heel blij zijn wat hij sindsdien wél heeft getoond. Nu is het even minder, maar geen reden tot bezorgdheid."

Van der Poel gaf zelf aan eigenlijk ook in de Giro al niet top geweest te zijn. "Het verwondert mij dat niemand eerder die analyse heeft gemaakt. Mathieu won daar enkel de eerste rit, niet eens met veel overschot. Terwijl hij in supervorm veel meer succes gehad zou hebben."

"Uiteindelijk heeft hij er nog het beste van gemaakt, voor de Italiaanse wielerfans en voor de ploeg. Maar we vonden het nu ook niet nodig om zelf rond te roepen dat hij niet zo goed was."

Roodhooft stipt aan dat Alpecin-Deceuninck meer is dan enkel Van der Poel. "Wie had gedacht dat we in de Giro met Oldani en De Bondt zouden winnen? We moeten als ploeg presteren, er collectief het beste van maken. Dan zal er nog wel een appel uit de kast rollen."