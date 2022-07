Tadej Pogacar na dubbelslag: "Ik dacht toch even: Wout gaat weer tot de finish!"

Eddy Merckx twijfelde er bij de start in Binche nog aan of Tadej Pogacar wel zo goed was als vorig jaar. De Sloveen antwoordde met een formidabele demarrage in de laatste meters.

"De eerste twee uur waren waanzinnig snel en dan koos de sterkste man (Van Aert) ook nog eens voor de aanval."

"We moesten een deel van onze ploeg opofferen. Ik dacht: hij gaat weer tot de finish! Maar uiteindelijk bleek het peloton toch sterker."

"Het was geen pure sprint, omdat er op de laatste klimmetjes hard werd doorgetrokken. Heel hectisch ook. Mijn ploeg had meer vertrouwen in mij dan ik in mezelf. Ze zeiden: dit is iets voor jou!"

"Ik ging vol voor de zege, het geel is een bonus. Maar je zegt geen 'neen' tegen het geel. We moeten dit verdedigen."



Dat moet dan morgen al, in de rit naar La Planche des Belles Filles: "Een van mijn favoriete beklimmingen. Je moet voluit gaan van de voet tot de top. Maar je kunt ook ontploffen. Ik hoop even goeie benen te hebben als ik er tot nu toe had."