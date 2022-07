Wout van Aert: "Het was een gevecht tegen mezelf, ben verrast dat ik nog altijd geel heb"

Nog voor de kasseien eraan kwamen, ging het al fout voor Wout van Aert. "Ik voelde me vooraan in het peloton niet veilig in de aanloop naar de stenen. Het was te gevaarlijk met al die wegversmallingen en verkeersremmers. We moesten toch niet door elke dorpskern rijden?"



"Daarom wou ik geen risico's nemen en bleef ik wat achterin. Maar net toen ik naar voren wou gaan, viel ik door een versmalling. Mijn eigen fout, ik remde wellicht wat te laat."



"Daarna wou ik absoluut vermijden nog eens te vallen. Maar achteraan heb je juist nog meer kans om te vallen. Ik verloor vertrouwen om te vechten voor mijn positie. Daar heb ik de jongens in de steek gelaten. Het was een gevecht tegen mezelf."



"Het was niet de dag waarop we gehoopt hadden, maar dan moet je nog de knop omdraaien. Dit soort dagen moet je ook overwinnen. Met Jonas (Vingegaard) hebben we uiteindelijk niet té veel schade in het klassement."



Dat klassement wordt nog altijd aangevoerd door Van Aert zelf. "Dat was ook voor mij een grote verrassing. In mijn hoofd had ik al afscheid genomen van geel. Maar het is leuk dat ik de trui nog een dagje extra mag aantrekken. Ik probeer er extra van te genieten met de start in België."