VRT maakt van Gents Wintercircus warme sfeertribune voor Rode Duivels tijdens WK

De VRT trekt de hort op voor het WK voetbal in Qatar: in november en december is het te gast in Gent voor zijn uitzendingen. De centrale locatie wordt het iconische Wintercircus. De voormalige evenementenhal is helemaal gerenoveerd en klaar om de hotspot te worden voor de VRT-verslaggeving én voor de beleving rond het WK, in Gent en in heel Vlaanderen. ​ VRT werkt daarvoor nauw samen met de Stad Gent en het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent.

Tijdens het WK gaan we weer met z’n allen supporteren voor de Rode Duivels. We willen alles zien en weten over het verloop van het toernooi, de sportieve prestaties van de Duivels en wat er in en om het team gebeurt.



Geen enkel ander sportevenement zorgt voor zoveel gedeelde passie. VRT zet maximaal in op die gezamenlijke beleving en wil het publiek dan ook zoveel mogelijk betrekken bij de Sporza-verslaggeving over het WK, de omkadering daarvan en het extra aanbod langs al haar kanalen.



Daarom ging de omroep op zoek naar een centrale en publiek toegankelijke locatie die als hub kan dienen voor zijn aanbod op radio, televisie en online, maar ook als basiskamp voor de diverse redacties en als ontvangst- en belevingsruimte voor fans en supporters.



De keuze viel op het Wintercircus in Gent, een uniek complex in het centrum van de stad dat recent helemaal werd gerenoveerd door sogent. Het Wintercircus heeft een verleden als indoor hippodroom, circus en evenementenhal, en zal in de toekomst gebruikt worden als multifunctionele ruimte voor technologiebedrijven, maar ook voor cultuur, horeca en andere activiteiten.

"Het Wintercircus in Gent is voor ons de ideale locatie om samen met alle Vlamingen het WK te beleven", zegt CEO Frederik Delaplace van VRT. "Het is een prachtig gebouw met veel open binnenruimte en tal van mogelijkheden."



"Net als VRT combineert het een traditie van cultuur, amusement en ontspanning met een innovatieve blik op de toekomst. Het beloven in november en december warme weken te worden in het Wintercircus. De VRT is er klaar voor, de Duivels hopelijk ook."

Burgemeester De Clercq: "Het WK zal leven in onze stad"