Meteen vuurwerk op de openingsspeeldag: dit is de volledige kalender van het nieuwe voetbalseizoen

Bekijk via deze link de volledige kalender.

Er zal niet veel tijd zijn om warm te draaien. Op de openingsspeeldag van het seizoen 2022/2023 staan er meteen enkele krakers op het programma. Standard en KAA Gent mogen het officiële startschot geven, met Club - Genk is er meteen ook een topaffiche. Antwerp opent dan weer met een verplaatsing naar provinciegenoot KV Mechelen, Anderlecht start thuis tegen KV Oostende.

De samenstelling van de kalender was meer dan ooit een huzarenstukje. Om onze positie in het Europese voetbal te vrijwaren, koos de Pro League ervoor om Europese vertegenwoordigers zoveel mogelijk te beschermen. Daarnaast moest er rekening gehouden worden met het WK in november én de integratie van de beloftenploegen.