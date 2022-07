Het "beschamende" stadion met 4.700 zitjes waar de Flames hun EK openen: "Dit is respectloos"

De Red Flames krijgen straks niet het podium dat ze verdienen. Onze nationale vrouwenploeg opent zondag haar EK in een stadionnetje met amper 4.700 zitplaatsen dat normaal dienst doet als trainingsveld van Manchester City. Bij de speelsters heerst ongeloof, organisator UEFA verweert zich tegen beter weten in. "Het is respectloos tegenover het vrouwenvoetbal."

Volgens een wijsheid zijn het de gasten die een feestje maken of kraken. Al helpt het uiteraard als de locatie aangenaam is. Het EK voor vrouwen begon in een bomvol Old Trafford met ruim 70.000 uitzinnige fans. Over enkele weken eindigt het in bedevaartsoord Wembley. Noblesse oblige. Maar op de weg weg naar de finale zijn lang niet alle stadions even glamoureus. De Red Flames spelen straks twee van hun drie groepswedstrijden in het Manchester City Academy Stadium. Dat is inderdaad wat de naam doet vermoeden: een bijveld naast het bekende Etihad Stadium, waar Kevin De Bruyne wekelijks zijn klasse etaleert.

Trainingsveld

Het contrast met giga-stadions als Old Trafford en Wembley is enorm. Geen wow-gevoel voor de Flames, maar tribunes te vergelijken met die van de gemiddelde Belgische tweedeklasser. Normaal kunnen er (amper) 7.000 supporters in terecht. Alleen verbiedt de UEFA staanplaatsen op het EK. En dus wordt de capaciteit nóg eens extra gereduceerd tot 4.700. Het zorgde de voorbije maanden al voor de nodige kritiek. "Schokkend", foeterde de IJslandse aanvoerdster Sara Björk Gunnarsdóttir. "We spelen op het trainingsveld van de mannen van Manchester City. Dat is gewoon beschamend." Ter vergelijking: het kleinste stadion op het WK in Frankrijk drie jaar geleden telde 18.000 plaatsen. Gunnarsdóttir vond dat de organisatie, gezien het grote aanbod stadions in Engeland, beter had moeten doen. "We verdienen meer waardering", benadrukte de middenveldster. "Ze waren niet voorbereid op het feit dat we meer dan 4.000 tickets kunnen verkopen. Het is respectloos tegenover vrouwenvoetbal."

Een EK-onwaardig. Bij de mannen vinden we zoiets er niet uitzien. Bondscoach Nederlandse vrouwen

De UEFA trok meteen in het verweer na de heisa: "Manchester City Academy is géén trainingsveld", verzekerde de instantie. "Er zijn wedstrijden in de Women's Champions League gespeeld en het zal tijdens het EK een sfeervol stadion zijn." Ook bij de Nederlanders was er overigens kritiek. Zij werken hun tweede groepsmatch af in het weinig fonkelende Leigh Sports Stadium met 8.100 plekjes. "Een EK-onwaardig", klonk het scherp bij bondscoach Mark Parsons. "Bij mannen vinden we zoiets er niet uitzien." Bij de UEFA ging het parapluutje opnieuw open. "Er wordt gespeeld in de twee grootste stadions van Engeland, in vier stadions met een capaciteit groter dan 30.000, twee van meer dan 10.000 en evenveel met minder. We hebben gekozen voor de juiste mix."

Het weinig fonkelende Leigh Sports Stadium, waar de Oranje-vrouwen spelen.

Stap achteruit

Onze Red Flames zijn de dupe. Natuurlijk hadden zij ervan gedroomd om in een grootser decor te schitteren. "Het vrouwenvoetbal leeft echt", sprak Janice Cayman in onze EK-podcast. "Overal in de Champions League zie je uitverkochte stadions. En dan zet je op het EK weer een stap achteruit... (lachje) Gelukkig kent Tessa (Wullaert, die bij City speelde, red.) het stadion."

Hoe verder we geraken, hoe groter de stadions zullen worden. Hannah Eurlings