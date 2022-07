Golfster Manon De Roey wil naar de LPGA: "Ik voel dat ik klaar ben voor Amerika"

Golfster Manon De Roey speelt dit jaar kwalificaties om zich te kunnen meten met de allerbesten in de Amerikaanse LPGA Tour. "Het is het ultieme doel", zegt de 30-jarige. "Mijn overwinning op de European Tour heeft me vertrouwen gegeven. Ik voel dat ik er klaar voor ben."

Manon De Roey zette sinds corona grote stappen. Vorige zomer was ze erbij op de Olympische Spelen in Tokio en dit voorjaar won ze voor het eerst een toernooi op de European Tour in Thailand.



"Dat was heel emotioneel", zegt ze. "Het heeft mij een belangrijke bevestiging gegeven, dat ik mijn plaats waard ben in Europa."



"De komende 2 jaar mag ik nu sowieso alle toernooien spelen", vervolgt De Roey. "En dat geeft meer rust."



"Maar ik ben zeker nog niet klaar, ik wil nog meer toernooien winnen."

De LPGA als ultieme doel

"Meedingen in de LPGA in Amerika is het ultieme doel" zegt De Roey. "Daar spelen de besten van de wereld en daarmee wil ik me vergelijken. Ik wilde eerst bevestiging krijgen in Europa dat ik goed genoeg ben, maar ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben." Er zijn drie kwalificatieronden voor de LPGA. "Ik kom normaal gezien meteen in de tweede ronde terecht", weet De Roey. "Daarna volgt een finale in december, na de European Tour". "Die 2 weken, dat wordt bijna een marathon" zegt onze landgenote. "Ik zal fysiek en mentaal helemaal in orde moeten zijn." Een 30-tal golfsters krijgt uiteindelijk speelrecht in Amerika.

Hockeyverleden belangrijke basis voor De Roey

"Mijn sterkte als golfster ligt in mijn lang spel", zegt De Roey. "Ik ben niet zo groot, maar mijn afslag is heel sterk. Dat dank ik onder meer aan mijn hockeyverleden", klinkt het. "Tot mijn 18e speelde ik hockey. Ik was zeker niet slecht, maar het eerste team heb ik nooit gehaald," lacht De Roey. "Als kind van 12 probeerde ik golf en mijn eerste slag ging al 100 meter rechtdoor." "Ik was meteen verkocht, ik werd opgepikt door de federatie en de trein was vertrokken." "Ik denk dat ik nog altijd veel kan verbeteren. Binnen de 100 meter van de vlag bijvoorbeeld, daar kan ik nog wat nauwkeuriger slaan." "Ook mijn ouders en mijn broer golfen regelmatig. Mijn broer ging onlangs in Londen voor het eerst mee als caddy", lacht ze.

De nieuwe LIV Series maakt de verschillen tussen mannen en vrouwen nog groter Manon De Roey

Manon De Roey met haar knuffel (een koala), die overal met haar mee gaat.

De voorbije maanden was er in de golfwereld heel wat controverse door de nieuwe LIV Golf Invitational. Die alternatieve Tour wordt gefinancierd door oliedollars uit Saoedi-Arabië. "Het gaat om hallucinante bedragen", zegt De Roey. "En dan kan ik sommige spelers, die fin de carrière zijn, wel begrijpen als ze erop in gaan".

De jackpot van de LIV Tour bestaat voorlopig wel enkel uit mannen. "Ook bij ons, de vrouwen, wordt er heel veel over gepraat. Het ligt moeilijk", vertelt De Roey. "We doen zoveel moeite om het prijzengeld proberen gelijk te krijgen voor mannen en vrouwen, en dan gooien ze er zoiets tegenaan."

"De kloof tussen mannen en vrouwen is groot in het golf"