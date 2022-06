Ook Phil Mickelson zwicht voor Saudische centen, Tiger Woods weigert krankzinnig bedrag

De LIV Golf Invitational Series zorgt al maanden voor beroering in het golfwereldje. Met een exuberante prijzenpot probeert de nieuwe organisatie topgolfers weg te lokken van de PGA Tour, de meest gerenommeerde professionele golftour.



Met voormalig topgolfer Greg Norman als CEO is LIV Golf er al in geslaagd om heel wat toppers over de streep te trekken. Onder meer Ian Poulter, Sergio Garcia, Martin Kaymer, Graeme McDowell, Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel en Lee Westwood hebben hun deelname al bevestigd.



Vorige week raakte bekend dat ook tweevoudig Major-winnaar Dustin Johnson zal aantreden. Volgens The Telegraph zou Johnson - los van de exuberante prijzenpot die te verdienen is op de toernooien - maar liefst 125 miljoen dollar opstrijken door alleen maar deel te nemen.



Maandag heeft ook Phil Mickelson bevestigd dat hij zijn opwachting zal maken in de LIV Golf Invitational Series. Insiders menen dat ook Mickelson zich daarmee verzekerd heeft van een bedrag rond de 125 miljoen dollar.



Wie er voorlopig niet zal bij zijn, is Tiger Woods. Nochtans kon de Amerikaan bij Liv Golf een astronomisch bedrag opstrijken om deel te nemen, een veelvoud van wat Johnson en Mickelson krijgen. "We spreken over een getal hoog in de 9 cijfers", liet Greg Norman optekenen in de Washington Post.



De PGA Tour is niet opgezet met de nieuwe speler op de markt en heeft tot nu toe pertinent geweigerd om spelers naar LIV Golf te laten vertrekken. PGA dreigt ermee om spelers die deelnemen aan de LIV Golf Invitational Series van het PGA-circuit te schrappen.