Waar is Phil Mickelson? Amerikaanse golfkampioen is "spoorloos" sinds 22 februari

Afgelopen vrijdag communiceerde de PGA-tour officieel dat Mickelson na zijn afzegging voor Augusta in april ook heeft afgezegd voor het Major-toernooi dat vandaag begint in Tulsa.

Tijdens de Masters in Augusta (het eerste van in totaal vier Major-toernooien) in april werd de Amerikaanse golfer Bryson DeChambeau gevraagd of hij nog iets had gehoord van Mickelson.

Wat schuilt er achter de radiostilte?

De reden waarom de zesvoudige Major-winnaar er niet bij is in Tulsa is terug te brengen op uitspraken over Saudi-Arabië in november. Mickelson noemde de leiders van dat land toen off the record "scary motherfuckers."

"We weten dat ze (journalist) Jamal Khashoggi hebben vermoord en er slecht op staan wat betreft mensenrechten. Ze executeren mensen omdat ze homo zijn."

Het grootste probleem van de uitspraken van Mickelson zat in de tegenstrijdigheid met andere uitspraken. De Amerikaan dreigde over te stappen naar een nieuwe golftour, die met hulp van investeerders uit Saudi-Arabië zou worden opgezet. De zogenaamde LIV Golf Series.

Mickelson verweet namelijk de PGA Tour "onaangename hebzucht", omdat de organisatie van de PGA Tour vrijwel alle mediarechten bezit, ook op beelden van de golfers. Hij wil dat er nagedacht wordt over de toekomst van de golfsport.

"Waarom ik toch zou overwegen in zee te gaan met de LIV Golf Series ondanks alles dat ik weet over Saudi-Arabië? Omdat dit een eenmalige kans is om te veranderen hoe de PGA Tour werkt", zei Mickelson off the record.