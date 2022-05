Thomas Pieters bewaart beste voor slotdag en eindigt in top 10, Engelsman Horsfield wint

clock 18:52 18 uur 52. Pieters haalt nog de top 10. Thomas Pieters zal met een goed gevoel de Soudal Open hebben afgesloten. Onze landgenoot zorgde voor een van de betere slotrondes en rukte zo nog op van plaats 35 naar een plaats in de top10. Pieters eindigde uiteindelijk als 9e. Volgende week moet Pieters aan de slag in de Verenigde Staten voor de tweede major van 2022: de US PG Championship. . Pieters haalt nog de top 10 Thomas Pieters zal met een goed gevoel de Soudal Open hebben afgesloten. Onze landgenoot zorgde voor een van de betere slotrondes en rukte zo nog op van plaats 35 naar een plaats in de top10. Pieters eindigde uiteindelijk als 9e. Volgende week moet Pieters aan de slag in de Verenigde Staten voor de tweede major van 2022: de US PG Championship.

clock 18:47 18 uur 47.

clock 18:46 18 uur 46.

clock 18:45 18 uur 45. Horsfield toont zich de beste in Schilde. Sam Horsfield heeft het laken naar zich toegetrokken op de Soudal Open. De Engelsman hield zijn zenuwen onder controle in de slotfase en kon zo afstand nemen van Ryan Fox, die als leider begonnen was aan de slotdag. De emoties nam na de laatste hole even de bovenhand bij Horsfield, die pas 2 weken geleden zijn comeback maakte na 3 maanden blessureleed. Hij kon zijn zege meteen vieren met zijn vriendin, die zijn caddie was deze week in België. Horsfield heeft wel wat met België, want bij zijn twee vorige zeges op de DP World Tour verwees hij telkens onze landgenoot Thomas Detry naar de tweede plaats. . Horsfield toont zich de beste in Schilde Sam Horsfield heeft het laken naar zich toegetrokken op de Soudal Open. De Engelsman hield zijn zenuwen onder controle in de slotfase en kon zo afstand nemen van Ryan Fox, die als leider begonnen was aan de slotdag. De emoties nam na de laatste hole even de bovenhand bij Horsfield, die pas 2 weken geleden zijn comeback maakte na 3 maanden blessureleed. Hij kon zijn zege meteen vieren met zijn vriendin, die zijn caddie was deze week in België. Horsfield heeft wel wat met België, want bij zijn twee vorige zeges op de DP World Tour verwees hij telkens onze landgenoot Thomas Detry naar de tweede plaats.

clock 18:44 18 uur 44.

clock 14:56 14 uur 56. Thomas Pieters: "Heel tevreden over slotdag, kippenvel op de 18". Thomas Pieters: "Heel tevreden over slotdag, kippenvel op de 18"

clock 14:37 14 uur 37. Ik had kippenvel op de 18 door de vele supporters. Thomas Pieters. Ik had kippenvel op de 18 door de vele supporters Thomas Pieters

clock 14:24 14 uur 24. Pieters: "Zeer tevreden over slotdag". Thomas Pieters rukte bij zijn laatste 18 holes op de Rinkven-baan op met 4 slagen onder par. Waar hem dat brengt, zal straks pas duidelijk worden, maar het zal beduidend beter zijn dan 35e, de plaats waar hij de dag begon. Twee dubble bogeys deden hem gisteren de das om. "Ik ben zeer tevreden over mijn laatste dag. Net als gisteren heb ik vrij agressief gespeeld, maar vandaag was het foutloos, al vielen een paar putts net niet. Ik ben echt content." De eerste twee dagen vielen de putts niet echt, gisteren deed de drive wat lastig. "Vandaag viel alles toch wel samen", glunderde Pieters. Pieters, die vanavond naar het PGA Championship in de VS vertrekt, blikt tevreden terug op het Belgische toernooi: "Ik had kippenvel op de 18, er waren heel veel supporters. Het doet me veel deugd dat al die mensen, ook veel jeugd, vier dagen naar mij komen kijken. Ik denk dat de golfsport echt wel de goede richting uitgaat in ons land." Hij hoopt straks zijn elan van vandaag op de PGA-major door te trekken. "Het ziet er goed uit, als ik kan spelen zoals vandaag. Als we niet gaan om te winnen, doen we niet mee." . Pieters: "Zeer tevreden over slotdag" Thomas Pieters rukte bij zijn laatste 18 holes op de Rinkven-baan op met 4 slagen onder par. Waar hem dat brengt, zal straks pas duidelijk worden, maar het zal beduidend beter zijn dan 35e, de plaats waar hij de dag begon. Twee dubble bogeys deden hem gisteren de das om.



"Ik ben zeer tevreden over mijn laatste dag. Net als gisteren heb ik vrij agressief gespeeld, maar vandaag was het foutloos, al vielen een paar putts net niet. Ik ben echt content." De eerste twee dagen vielen de putts niet echt, gisteren deed de drive wat lastig. "Vandaag viel alles toch wel samen", glunderde Pieters.



Pieters, die vanavond naar het PGA Championship in de VS vertrekt, blikt tevreden terug op het Belgische toernooi: "Ik had kippenvel op de 18, er waren heel veel supporters. Het doet me veel deugd dat al die mensen, ook veel jeugd, vier dagen naar mij komen kijken. Ik denk dat de golfsport echt wel de goede richting uitgaat in ons land."



Hij hoopt straks zijn elan van vandaag op de PGA-major door te trekken. "Het ziet er goed uit, als ik kan spelen zoals vandaag. Als we niet gaan om te winnen, doen we niet mee."

clock 14:18 14 uur 18. Ryan Fox start op kop. De Nieuw-Zeelander Ryan Fox begint met -11 als leider aan de slotdag. Hij heeft 1 slag voorsprong op de Engelsman Sam Horsfield. De Duitser Paul Yannik is op 2 slagen als derde aan zijn 4e ronde begonnen. Het wordt wel nog spannend, want er staan 13 golfers op 3 slagen of minder van de leider. . Ryan Fox start op kop De Nieuw-Zeelander Ryan Fox begint met -11 als leider aan de slotdag. Hij heeft 1 slag voorsprong op de Engelsman Sam Horsfield. De Duitser Paul Yannik is op 2 slagen als derde aan zijn 4e ronde begonnen.



Het wordt wel nog spannend, want er staan 13 golfers op 3 slagen of minder van de leider.

clock 14:11 14 uur 11. Pieters bewaart beste tot het laatst. Thomas Pieters heeft zijn uitje in België in schoonheid beëindigd. Hij zette zijn beste ronde neer: na 69, 70 en 71 slagen was hij op de slotdag goed voor 67 slagen, 4 onder par. Pieters zette birdies neer op de 4e, 8e, 13e en 16e hole. Daarmee totaliseert hij 277 slagen, 7 onder par. Daarmee is hij voorlopig gedeeld 12e, maar er is nog een pak volk onderweg. . Pieters bewaart beste tot het laatst Thomas Pieters heeft zijn uitje in België in schoonheid beëindigd. Hij zette zijn beste ronde neer: na 69, 70 en 71 slagen was hij op de slotdag goed voor 67 slagen, 4 onder par.



Pieters zette birdies neer op de 4e, 8e, 13e en 16e hole. Daarmee totaliseert hij 277 slagen, 7 onder par. Daarmee is hij voorlopig gedeeld 12e, maar er is nog een pak volk onderweg.







clock 15-05-2022 15-05-2022.

clock 16:29 16 uur 29.

clock 16:23 16 uur 23. Grinberg klokt af op gedeelde 59e plaats. Nadat hij gisteren als op 2 na jongste speler ooit de cut had gehaald, sluit de jonge Lev Grinberg dag 3 af met 5 over par. De 14-jarige Oekraïner is nog als enige amateur actief op de Soudal Open en begint morgen aan de laatste dag van het toernooi op een gedeelde 59e plaats. . Grinberg klokt af op gedeelde 59e plaats Nadat hij gisteren als op 2 na jongste speler ooit de cut had gehaald, sluit de jonge Lev Grinberg dag 3 af met 5 over par. De 14-jarige Oekraïner is nog als enige amateur actief op de Soudal Open en begint morgen aan de laatste dag van het toernooi op een gedeelde 59e plaats.

clock 16:11 De reactie van Thomas Pieters na dag 3:. 16 uur 11. De reactie van Thomas Pieters na dag 3:

clock 15:54 15 uur 54.

clock 15:48 15 uur 48. Pieters sluit dag 3 af op gedeelde 35e plek. Ondanks de goede start is Thomas Pieters er niet in geslaagd zijn niveau aan te houden vandaag. Terwijl de Belg op de eerste 9 holes nog 3 birdies liet optekenen, viel onze landgenoot tijdens het tweede deel van de dag helemaal terug. Hij haalde wel opnieuw 2 birdies, maar zette ook 1 bogey en zelfs 2 double bogeys neer. Hierdoor sluit Pieters de dag uiteindelijk af op een gedeelde 35e plek. . Pieters sluit dag 3 af op gedeelde 35e plek Ondanks de goede start is Thomas Pieters er niet in geslaagd zijn niveau aan te houden vandaag. Terwijl de Belg op de eerste 9 holes nog 3 birdies liet optekenen, viel onze landgenoot tijdens het tweede deel van de dag helemaal terug.

Hij haalde wel opnieuw 2 birdies, maar zette ook 1 bogey en zelfs 2 double bogeys neer. Hierdoor sluit Pieters de dag uiteindelijk af op een gedeelde 35e plek.

clock 12:57 12 uur 57. Pieters start goed aan het weekend. Thomas Pieters heeft meteen de toon gezet aan het begin van de dag. Op de eerste 9 holes liet hij meteen 3 birdies optekenen. Onze landgenoot schuift zo op naar een gedeelde 7e plaats in de stand. Een sprong van 22 plekken ten opzichte van gisteren. Over het hele toernooi gezien staat Pieters nu 6 onder par. . Pieters start goed aan het weekend Thomas Pieters heeft meteen de toon gezet aan het begin van de dag. Op de eerste 9 holes liet hij meteen 3 birdies optekenen. Onze landgenoot schuift zo op naar een gedeelde 7e plaats in de stand. Een sprong van 22 plekken ten opzichte van gisteren. Over het hele toernooi gezien staat Pieters nu 6 onder par.

clock 12:55 12 uur 55.

clock 14-05-2022 14-05-2022.

clock 20:47 20 uur 47. Ook een 14-jarige (!) haalde de cut. De 14-jarige Oekraïner Lev Grinberg blijft intussen de sensatie van het toernooi. De getalenteerde tiener, die lid is van de Rinkven International golfclub, zette na een eerste ronde van 70 slagen een tweede ronde neer van 69 slagen. Hij sloot zo, net als Pieters, dag twee af op een gedeelde 29e plaats. . Ook een 14-jarige (!) haalde de cut De 14-jarige Oekraïner Lev Grinberg blijft intussen de sensatie van het toernooi. De getalenteerde tiener, die lid is van de Rinkven International golfclub, zette na een eerste ronde van 70 slagen een tweede ronde neer van 69 slagen. Hij sloot zo, net als Pieters, dag twee af op een gedeelde 29e plaats.