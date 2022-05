Golfer Nicolas Colsaerts vertelt geëmotioneerd over nierziekte: "Een zware beproeving"

Nicolas Colsaerts komt uit een zware periode, nadat in november bij hem een zeldzame nierziekte vastgesteld werd. Intussen is de golfer weer aan de betere hand en hij kijkt uit naar het toernooi in eigen land.



"Het gaat weer goed met mij en ik ben heel blij hier te zijn. Sinds maart leid ik weer een normaal leven. Er is nog wat onderzoek nodig om het helemaal achter mij te laten, maar momenteel zijn alle testresultaten goed," vertelt een geëmotioneerde Colsaerts.



"De behandeling in een zuurstofkamer heeft ook enorm veel verschil gemaakt. Mijn moreel is ook weer goed, in contrast tot de eerste maanden dit jaar. Vraag dat maar aan mijn vrouw. Zij was ongelooflijk. Zij heeft me erdoorheen gesleurd. Het was een zware beproeving."