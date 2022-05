Belgische golftopper Manon De Roey wordt knap 3e in Madrid

De Madrid Ladies Open werd afgewerkt op de Jarama-RACE golfbaan in Ciudalcamp, op een boogscheut van de Spaanse hoofdstad.



Manon De Roey, die na een sterke 3e ronde van 66 slagen dag 3 afgesloten had op de 6e plaats, noteerde zondag 67 slagen en dit na 7 birdies en 2 bogey's.



Met haar totaalscore van 273 slagen, 15 onder par, telde De Roey in de eindstand 8 slagen meer dan Spaanse Ana Pelaez, die zich de beste toonde.



Voor De Roey is het meteen haar beste prestatie dit seizoen. Ze klimt op het Ladies European Tour-klassement (Race to Costa del Sol) van de 15 naar de 9e plaats.